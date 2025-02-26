Türkiye Eskişehir kentinde 15-20 Şubat tarihlerinde düzenlenen U-17 Türkiye Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden sporcuların aileleri isyanda. KKTC Badminton Federasyonu iki antrenör ve bir idareci ile Eskişehir’e götürdüğü kafiledeki sporcular zor günler geçirdi. Türkiye’de düzenlenen turnuvada konaklama Türkiye Federasyonu tarafından, ulaşım ücretleri aileler tarafından karşılanırken, federasyon sadece iaşe bedelini karşıladı. Aileler milli takıma seçilen sporcular için sevinirken, Türkiye’de yaşananlardan dolayı hem üzgün hem de çok kızgın olan aileler adında Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORCU AİLELERİNDEN SİTEM

Aileler adında Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, federasyon yetkililerine teslim ettikleri çocuklarının başıboş şekilde bırakıldığını, çocuklara gerekli özeni, ilgiyi ve güvenliği sağlamadığını belirterek Federasyona ve Spor Dairesi’ne gerekli bildirimlerin yapılacağını söylediler. Ayrıca maça çıkacak sporculara uygun beslenme ve motivasyonun sağlanmadığından da şikayet eden Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, çocukların uyku saatlerini gösteren verileri paylaşırken ana tabloya kalan sporcunun uykusuz bir şekilde maça çıktığını, kafile içerisinde çocuklardan sorumlu olan antrenörlerin bu konuda da ilgisiz olduğundan şikayet ettiler.

BİRLİKTELİK SAĞLANMADI

Kafile içerisinde gruplaşmalar olduğunu, milli takım havasında olmadığını söyleyen Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, sporcuların gitmeden önce sadece iki antrenman yaptığını çocukların arasında herhangi bir kaynaşma olmadığı kanaatin olduklarını belirttiler. Kafile içerisinde akran zorbalığı yaşandığını ve buna görevli antrenöründe eşlik ettiğini anlatan Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerin sadece spor alanında değil çocuklarımız üzerinde de otorite sahibi olan yetkin kişiler olmasına dikkat çektiler.

SPORCU SAKATLIĞINA AİLESİ REFAKAT ETTİ

Maç esnasında bir kız sporcumuz yaralanmasından dolayı devlet hastanesinde, 5 saat boyunca kafileden herhangi bir yetkilinin sporcu ile birlikte olmadığını orada yalnız bırakıldığını anlatan Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, çocuğumuza başka bir sporcu ve o sporcunun ailesi refakat etti biz çocuğumuzun durumuyla ilgili bilgiyi onlardan aldıklarını belirtiler.

FEDERASYONA KARŞI GÜVEN KAYBI

Serkan Bolkaner ve Sonay Gürün, federasyona karşı güven kaybı yaşadıklarını ve 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada çocuklarımızı nasıl güvenerek yollayacaklarını bilemediklerini eklediler ve “Amacımız daha büyük sıkıntılar yaşanmadan tedbir alınması” gerektiğini belirttiler.