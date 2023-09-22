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Ziyamet köyü üreticilerinin başı eşeklerle dertte

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Ziyamet köyü üreticilerinin başı eşeklerle dertte
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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinin güzel köylerinden olan Ziyametten ulaşan bazı vatandaşlarımız, Ziyamet köyünde, eşeklerin bahçelere verdiği zararın büyük olduğunu ifade ederek üreticilerin çözüm beklediklerini söylediler.
Özellikle sulu tarımla uğran birçok köylünün bahçesine dadanan sahipsiz eşeklerin bahçelerindeki birçok sebzeyi alan talan ettiğini söyleyen bölge sakinleri, ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdiler.
Daha önce Dipkarpaz ve Erenköy bölgesinde sahipsiz olarak dolaşan bu eşeklerin verdikleri zararı bildiklerini dile getiren Ziyamet köyü sakinleri “Binbir emek ve maddi külfetle üretmeye çalıştığımız sebzelerimiz bu başıboş eşeklerden dolayı mahvoluyorlar. Bizde bu hayvanların katledilmesini istemiyoruz. Ancak bu şekilde başıboş olarak dolaşıp ürünlerimize de zarar vermelerini kabul etmiyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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