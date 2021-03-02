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Zirai ilaç kutuları doğada bırakılmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğa dostu bir vatandaşımız, arkadaşlarıyla geçtiğimiz günlerde havanın iyi olmasını fırsat bilerek Mağusa bölgesinde doğada yürüyüşe çıktıklarını ancak gördükleri bazı şeyler karşısında morallerinin bozulduğunu belirterek bize bir fotoğraf göndererek düşüncelerini paylaştı.

Zirai ilaç kutuları doğada bırakılmamalı

Vatandaşımız, zirai ilaçları pek bilmediğini ifade ederek “Tek bildiğim kimyasalların kanserin oluşumunda ilk sırada olduğudur. Üstelik son üç yılda bu bölgede benim aklımda olan beş kişiyi kaybettik” dedi.
Hala daha para kazanma hırsı yüzünden adeta cinayet işlenmeye devam edildiğini dile getiren vatandaşımız “İnşallah bu ilaçlar insan sağlığına zararlı değildir” dedi.
Öte yandan bu ilaçların zararsız ilaçlar olduğunu varsaydığını ifade eden vatandaşımız, “Peki onların çevreye atılı bırakılması normal mı?” diye sorguladı.
O ilaç kutularının toprağa vereceği kanserojen madde ilerde bir şekilde bir canlıyı etkileyebileceğini unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, biraz daha duyarlı olmaya davet etti.
 
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