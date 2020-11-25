Zeytinyağı rekoltesi yüzleri güldürdü

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Karpaz bölgesindeki zeytin üreticilerinin hem rekolte hem de zeytinyağı veriminin beklentilerinin çok üzerinde olduğu için oldukça memnun oldukları belirtilmekte.
Mesarya bölgesinde bu yıl zeytin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre düşük olduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, geçtiğimiz yıla göre zeytin yağı rekoltesinin daha iyi olduğu bildirilirken, özellikle kıraç alanların zeytinin veriminin çok daha iyi olduğu aldığımız bilgiler arasında.
Üreticilerin geçtiğimiz yıl 5 kilo zeytine 1 litre zeytin yağı alırken, bu yıl 4 kilo hatta 3 kilo zeytine 1 litre zeytin yağı aldıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
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