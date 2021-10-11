Zeytinyağı değirmenleri harıl harıl çalışıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ekim ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bu günlerde ülkemizin kara altını olan zeytin hasadının da hız kazandığı bildiriliyor.



Başta Karpaz bölgesi olmak üzere Mesarya bölgesinde de bulunan birçok zeytinyağı değirmenin son bir haftadır harıl harıl çalışmaya başladığı bize ulaşan haberler arasında bulunuyor.

Gerek soğuk sıkım gerekse sıcak sıkım zeytinyağı değirmenlerinde zeytinlerini hasat ededen vatandaşların sıra bekledikleri bildirilirken, şu anki hasatlarda rekoltenin beklentilerin altında kaldığı aldığımız bilgiler arasında.

