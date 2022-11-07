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Zeytin hasadı hız kazandı

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Zeytin hasadı hız kazandı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ekim ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bu günlerde ülkemizin kara altını olan zeytin hasadının da hız kazandığı bildiriliyor.
Başta Karpaz bölgesi olmak üzere Mesarya bölgesinde de bulunan birçok zeytinyağı değirmenin son bir haftadır harıl harıl çalışmaya başladığı bize ulaşan haberler arasında bulunuyor.
Gerek soğuk sıkım gerekse sıcak sıkım zeytinyağı değirmenlerinde zeytinlerini hasat ededen vatandaşların sıra bekledikleri bildirilirken, şu anki hasatlarda rekoltenin beklentilerin altında kaldığı aldığımız bilgiler arasında.
Zeytinin az olmasına karşın zeytinyağının iyi çıktığı ancak geçtiğimiz yıllardaki rekoltenin gerisinde kalınacağı bildirilmekte.
 
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