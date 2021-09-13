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Zeytin beklentilerin üzerinde olacak

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizle özdeşleşen bitkilerden biri olan zeytin ağaçlarının bu yıl verim açısından geçmiş yılları aratmayacağını dile getirdiler.

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Zeytin beklentilerin üzerinde olacak
 
Özellikle geçtiğimiz yıla  göre bu yıl zeytinlerde verimin oldukça iyi olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Evlerin bahçesinde bulunan veyahut sulanan zeytin ağaçları dışındaki zeytinlerde verim çok fazla değil ancak geçtiğimiz yılki gibi yok denecek durumda değil.  Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytin  yağı sıkı ntısı yaşanacak gibi görünmüyor” dediler.
Özellikle kış aylarında yeterli yağışların olmadığı, ilkbahar aylarında ise sıcak hava dalgaları nedeniyle zeytinlerin çiçeklerini döktüğünü iddia eden vatandaşlarımız ilerleyen günlerde başlayacak olan zeytin hasadıyla bu durumun daha da belirgin olarak gözler önüne serileceğini ancak beklentilerin üzerinde bir hasat olacağını dile getirdiler.
 
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