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Zeytin beklentilerin altında kalacak

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Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytinyağı sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor

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Zeytin beklentilerin altında kalacak
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizle özdeşleşen bitkilerden biri olan zeytin ağaçlarının bu yıl verim açısından geçmiş yılları aratacağını dile getirdiler.
Özellikle iki yıl öncesine göre bu yıl zeytinlerde verimin oldukça düşük olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Evlerin bahçesinde bulunan veyahut sulanan zeytin ağaçları dışındaki zeytinlerde verim neredeyse yok denecek kadar az durumda. Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytinyağı sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor” dediler.
Özellikle kış aylarında yeterli yağışların olmadığı, ilkbahar aylarında ise sıcak hava dalgaları nedeniyle zeytinlerin çiçeklerini döktüğünü iddia eden vatandaşlarımız ilerleyen günlerde başlayacak olan zeytin hasadıyla bu durumun daha da belirgin olarak gözler önüne serileceğini sözlerine eklediler.
 
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