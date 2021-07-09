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Zeytin ağaçlarını kemiren böcek mi var?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa ve çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin simgesi olan zeytin ağaçlarının bu yıl bazı bölgelerde kurumaya yüz tuttuğunu dile getirerek bunun sebebini araştırdıklarını kaydettiler.

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Zeytin ağaçlarını kemiren böcek mi var?
 
Özellikle Nisan ayında çiçeklerini açarak gelin gibi süslenen ve bol verim alınacağı düşüncesi yaratan zeytin ağaçlarının bugünlerde kuruma tehdidiyle karşı kaşıya olduklarını söyleyen çevreci vatandaşlarımız, “Bazı bölgelerde daha çok görülen önce yaprakların sararması ve sonrasında ise dal dal kurumanın sebebi acaba ağaçların gövdesini kemiren bir böcek veya kurt mu?” diye sorguladılar.
 
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