Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, gönderdikleri bazı fotoğraflarla bazı üreticilerin bilinçsizce hareket ederek doğanın dengesini bozduğunu savunarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Çevre dostu vatandaşlarımız geçtiğimiz gün kaldıkları Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sırasında birçok yerde üreticilerin ürünlerini koruma amaçlı kullandıkları zirai ilaçların gerek plastik şişeleri gerekse karton kutularını gördüklerini belirtti.

Bu plastik şişelerin içerisinde bulunan zirai ilaçların birçok canlının ölmesine sebep olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ayrıca bu gibi ürünlerin doğada uzun yıllar çözünmeden kaldığı için insan hayatını da kötü etkilediğini dile getirdiler.

Bu gibi zehir içeren kutu ve poşetlerin doğaya bırakılmaması gerektiğini söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, herkesin doğaya karşı bir sorumluluğu bulunduğunu unutmamak gerektiğiniz sözlerine eklediler.

