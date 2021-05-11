Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, Yeniden Doğuş Partisi’nde kurultay öncesinde başlayan Bertan Zaroğlu-Erhan Arıklı gerilimi son günlerde daha da alevlendi.







YDP kurultayından yenilgiyle ayrılan Bertan Zaroğlu’nun son günlerde partiden ayrılması konusunda bazı çevrelerden baskı yapıldığı siyasi kulislerden bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, özellikle kurultay öncesinde Zaroğlu’nun para aldığı yerlerin ‘ya parayı ödersin yada YDP’ye desteğini kesersin’ baskısında bulunduğu bildirilmekte.

Bu nedenle Bertan Zaroğlu’nun mecburen YDP’den istifa edeceği siyasi kulislerden bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.

Zaroğlu’nun önce hükümetten desteğini çekeceği ve başka yeni bir parti kuracağı siyasi kulislerde dilden dile konuşulduğu bildirilirken, kurulacak olan partinin isminin H.İ.S Partisi olacağı gelen bilgiler arasında.

