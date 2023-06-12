Yürek burkan fotoğraf karesi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Lefkoşa’nın Citroen Işıkları olarak bilinen Dereboyu-Metehan kavşağında şahit olduğu bir olayı cep telefonuyla çekerek bizimle paylaştı ve üzüntüsünü dile getirdi.

Fotoğrafı çocuğu rencide etmemek için onu geçtikten sonra aracının yan aynası üzerinden çektiğini belirten vatandaşımız “Saat 12.30. Sıcağın dingili! Yer ise Citroen ışıkları.. Bir yavrucuk, elinde birkaç çorap, yakan asfaltın üstünde, egzoz kokularını ciğerlerine soluyarak ve tepesindeki güneşten yanarak satış yapıyordu” diyerek bu duruma tepki gösterdi..

Bu yaştaki çocukların akranlarıyla birlikte olması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız “ Çocuklar uçurtma uçursa... Olmaz mı? Daha adil, daha eşit bir dünya istiyorum! Mutlu çocukların musmutlu hayalleriyle dolu” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Bu yaştaki çocukların hayatın en masum döneminde bu şekilde hayat mücadelesine atılmasına içerlediğini söyleyen vatandaşımız “Yaşam koşulları her geçen gün kötüleştikçe herhalde bu olayı daha da fazla göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

