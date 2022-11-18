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Yolun ortasında aydınlatma direği mi olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde gittiği Alayköy bölgesinde fotoğrafta karşılaştığı manzara karşısında yaşadığı şaşkınlığı bizlerle paylaşarak sitem etti.

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Yolun ortasında aydınlatma direği mi olur?

Fotoğrafta görülen elektrik direği yol ortasında bulunan yerin Alayköy’de ismini bilmesi bir sokakta olduğunu söyleyen vatandaşımız “Hani bir şarkı vardı 90’lı yıllarda ‘ortada kuyu var yandan geç. Herhalde ona uyarlamak için yapılmış bir yol dur bu. Ama ortada kuyu değil elektrik direği var” diyerek bu yolun nasıl bu şekilde asfaltlandığını sorguladı.
Gündüzleri sürücülerin belki fark edebileceğini ancak geceleyin bu direği fark etmeyeceğini veyahut bölgenin yabancısı bir sürücünün bu direğe çarparak kaza yapabileceğine dikkat çeken duyarlı vatandaşımız bölgeyi kullanan sürücüleri uyardı.
Bu gibi görüntülerin Afrika ülkelerinde bile artık kalmadığını söyleyen duyarlı vatandaşımız “Bu asfalt dökülürken direği biraz kaydırmak kimsenin aklına gelmedi mi? Ya da asfaltı 2 metre sağa veya 2 metre sola kaydırmak çok mu zordu?” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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