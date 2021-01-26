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Yolların neden bozulduğunun en iyi cevabı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde kamyon veya TIR gibi büyük yük taşıyan araçların ülke yollarını her geçen gün biraz daha bozduğunu ifade ederek, bize bir fotoğraf gönderip, bunun nedenlerini paylaştılar.

Yolların neden bozulduğunun en iyi cevabı
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Özellikle çakıl, kum veya benzeri inşaat malzemesi taşıyan kamyonlarla, Türkiye’den mal getiren veya ülkemizden Türkiye’ye mal taşıyan TIR’ların normal yüklerinin neredeyse iki katını taşıdıklarını iddia eden vatandaşlarımız, bunu fotoğrafta da görebileceğimizi kaydettiler.
Bu fotoğrafın geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da trafik ışıklarının bulunduğu bir kavşakta çektiklerini aktaran sürücülerimiz, “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi TIR aracın arka kısmı neredeyse asfaltı elleyecek. Bu araçtaki yük o kadar çok fazla ki ağırlıktan aracın lastikleri ile TIR’ın gövdesi birbirine elleyecek duruma gelmiş halde” diyerek sıkıntılarını aktardılar.
Bunun gibi onlarca ağır araçla her gün yollarda karşılaştıklarını söyleyen sürücülerimiz, “Yollarımız her geçen gün bozuluyor. Ama bunun en büyük nedeni aşırı yüklü bu gibi araçlardır. Bunların denetimi yapılarak yüklerinin ağırlığı kontrol edilmelidir” dediler.
 
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