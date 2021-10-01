Yollarımız bu yoğunluğu kaldırmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, nerdeyse 30 yıldır ülkenin her bölgesinde sürekli olarak araçlarıyla yolculuk yaptıklarını dile getirerek ülkemizde artan araç yoğunluğuna dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Geçmişte şehir içlerinde yaşanan araç yoğunluğunun artık şehirler arası yollarda da yaşanmaya başlandığını ifade eden vatandaşlarımız “Bundan 5 yıl öncesine kadar akşam saatlerinde Lefkoşa’dan çıkış veyahut Lefkoşa’ya girişlerde yoğunluk en fazla 10 aracı bulmuyordu. Şimdi ise akşam saatlerinde araç kuyruklarının uzunluğu 100 metreyi geçiyor” dediler.

Ülkede her geçen gün artan araç yoğunluğu nedeniyle yolların bozulduğunu söyleyen sürücülerimiz, artan araç yoğunluğunu aşağıya çekmek için çözüm yolları bulunması gerektiğini söylediler.

Araç yoğunluğunu azaltmak için en önemli çözüm yolunun toplu taşımacılığı güçlendirmek ve teşvik etmek gerektiğini vurgulayan araç sürücüleri bu gidişle trafiğin kilitleneceğini sözlerine eklediler