Yollardaki scooter tehlikesine dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan yollardaki araçlardan biri olan scooterler ve kullanıcıları hakkındaki sıkıntılarını bizlerle paylaşarak yetkilileri göreve davet ettiler.

Vatandaşlarımız “Yollarımız zaten yetersiz, şimdi bir de anayollar bu tarz elektrikli scooterlerle doldu. Gündüz hade neyse ama gece de küçücük şansınız varsa ilerden nokta gibi görünen lambalarla başta kendi canlarına olmak üzere herkese tehlike saçıyorlar” diyerek araç sürücüleri için önemli bir tehlikeye dikkat çektiler.

İlerleyen günlerde kötü olaylar yaşanmaması için bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine vurgu yapan duyarlı sürücülerimiz “Bunların en azından otobanlara çevre yollarına çıkmasını engellemek lazım yoksa çok üzüleceğiz” diye konuştular.

Yetkililerin açıkladıkları ülkedeki araç sayısına bakıldığı zaman bu gibi küçük taşıtların özellikle geceleyin yollara çıkmasının yasak olması gerektiğini dile getiren sürücülerimiz yetkilileri yeniden göreve davet ettiler.

