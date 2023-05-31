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Yollardaki çirkin görüntüler

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Yollardaki çirkin görüntüler
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, neredeyse her hafta ülkenin dört bir yanına araç kullandıklarını dile getirerek yollarımızda sürekli olarak gördükleri hayvan leşlerinden dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Yollarımızda hemen hemen her gün başta, kedi, köpek, yılan, kirpi gibi birçok hayvan ölüsüyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Yollardaki bu çirkin görüntüler nedeniyle araç sürmek bile istemiyoruz. Bir de ülkemize gelen yabancıların bu ölü hayvanları gördüklerini düşünsenize ne kadar bizi ayıplarlar” diyerek duydukları rahatsızlığı paylaştılar.
Bir zamanlar şu an Başbakan olan Ünal Üstel’in Turizm ve Çevre Bakanı olduğu günlerde bu yollardaki çirkin görüntünün kaldırılması için bir ekip kuracaklarını söylediğini hatırlatan sürücü vatandaşlarımız, bu ekip söyleminin sadece sözde kaldığını ifade ettiler.
 
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