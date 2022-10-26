Yollarda temizlik çalışmaları harıl harıl sürüyor

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda yaklaşık 1 aydır devam eden orta refüj ve yol kenarları temizliği yavaş ilerliyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemiz kara yollarında yaklaşık 1 aydır harıl harıl temizlik çalışmaları yapıldığı bildirilirken, bu temizlik çalışmalarında zaman zaman sürücülerin korkulu anlar yaşadığı bildirilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda yaklaşık 1 aydır devam eden orta refüj ve yol kenarları temizliğinin yavaş ilerlediği bildirilirken, bunun sebebinin yol kenarlarının oldukça kirli olması olduğu belirtildi.

Özellikle Lefkoşa – Yonca Kavşağı arasında refüjlerin tam bir çöplüğe dönüştüğü için 10 kişilik temizlik ekibinin günde 500 metre ilerlediği bildirildi.

Öte yandan bazı belediyelerin temizlik birimlerinin ise gerek Yonca Kavşağı – İskele anayolu üzerinde gerekse köyler arası yollarda temizlik çalışması yaptığı bildirilirken, bu temizlik çalışmaları sırasında bazı sürücülerin kaza tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

Gerek yol kenarlarında yapılan temizlik çalışmalarının gerekse yol çizim çalışmalarının yaklaşan kış ayları nedeniyle trafik güvenliği için önem arz ettiği bildirilirken, özellikle yağışlı havalarda refüjlerden akması gereken suyun akmaması sonucunda yollarda su birikintilerine neden olacağı için sürücüler için yol emniyetini güçleştireceği kaydedildi.

