Yollarda çökmeler yine hat safhaya çıkıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde başta tali yollar olmak üzere anayollarda yine çökmeler yaşanmaya başladığını dile getirerek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Geçtiğimiz yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çıktığı ihaleyle ülkenin doğusundan batısına kadar birçok bölgede yama çalışmaları yaptığını belirten vatandaşlarımız “Bu yama çalışmaları yapılan yollar dahi birçok yolda çökmeler oldu. Bazı yerlerde ise yolda yırtılma oldu” diye konuştular.

Bu çökmelerin olduğu yolların başında İskele- Yonca Kavşağı arasında yol olduğunu belirten sürücü vatandaşlarımız, “Bu yollarda araçlarımızı sürerken, lastiklerimiz parçalanıyor. Yoldan çıkma tehlikesi yaşıyoruz” dediler.

Kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde, yağmurların başlamasıyla birlikte yollardaki çökmeler daha da artacağını ifade eden vatandaşlarımız, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu yollara bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.