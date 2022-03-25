“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Mağusa bölgesinde rastladığı fotoğraftaki kalas yüklü kamyonet nedeniyle korkulu anlar yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi inşaatlarda karkas kurmak için kullanılan tahta kalas yüklü kamyonetin adeta yere yapıştığını söyleyen vatandaşımız “Kamyonet o kadar yüklendi ki bir sağa bir sola yalpalıyordu. Yanından geçerken sanki üzerimize düşecekmiş gibi hissettik” dedi.

Bu kadar yükü bu kamyonetin taşımasının yol güvenliği için büyük tehlike olduğunu belirten vatandaşımız “Aşırı yük nedeniyle bu kamyonetin kontrolü çok zor. Sürücüsü ansızın dümenin kontrolünü birilerinin üzerine çıkacak. Ayrıca bu araç bu kadar yükü taşıyamadığı için kısa zaman içinde makinesi de iflas edecek” diye konuşarak sitemlerini aktardı.

Bu şekilde yükleyerek kimsenin canını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı olmadığını da sözlerine ekleyen vatandaşımız gerek sürücüsü gerekse müteahhidinin biraz daha sorumlu hareket etmesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.



