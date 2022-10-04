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Yollarda araç kullanmak işkenceye dönüşüyor

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Bu yollar kış aylarının gelmesiyle çok daha kötü olacak. Çukurlar artacak ve araç kullanmak adeta eziyete dönecek

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Yollarda araç kullanmak işkenceye dönüşüyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’dan çıkarak Karpaz bölgesine aile ziyaretine gittiklerini ancak hem giderken hem de dönerken yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardılar.
Lefkoşa’dan Haspolat Kavşağına  kadar olan yolun adeta köstebek yuvası olduğunu zaten bildiklerini ancak Yonca Kavşağı ile İskele Kavşağı arasında birçok bölgede yolların deforme olduğunu ifade eden sürücü vatandaşlarımız, İskele – Karpaz kavşağı ile Boğaztepe arasındaki anayolun durumunun ise içler açısı olduğunu vurguladılar.
Bu yolların yaz aylarında durumunun bilinmesine rağmen hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Bu yollar kış aylarının gelmesiyle çok daha kötü olacak. Çukurlar artacak ve araç kullanmak adeta eziyete dönecek” dediler.
Son zamanlarda hızla gelişen İskele bölgesinde yolların durumunun hiç iç acıcı olmadığını belirten vatandaşlarımız “bu yolları kullanan turistler herhalde bir daha araçlarıyla yolculuk yapmak istememektedirler. Zira araç kullanmak bu yolda adeta işkenceye dönüştü” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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