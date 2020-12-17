Yollar köstebek yuvasına dönüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç sürücüleri, ülkemizde gerek şehir içlerinde gerekse şehir dışı yollarda çukurların yağan yağmurlar sonrasında arttığını dile getirerek yolların köstebek yuvasına döndüğünü vurguladılar.



Özellikle Mağusa, Girne ve Lefkoşa’da ara mahallelerde yolların çok yıprandığını dile getiren vatandaşlarımız, yaz aylarında küçük çapta olan yollardaki çukurların kış aylarıyla birlikte gelen yağmurlarla bu küçük çukurların adeta köstebek yuvasına dönüştüğünü dile getirdiler.

Bu çukurların, yaz aylarında ikişer kürek asfaltla kapatılmış olsaydı bugün bu kadar büyümeyeceğini savunan vatandaşlarımız “Bu çukurlardan dolayı arabalarımızda ne lastik kaldı ne aks, ne de ön düzen. Bizden alınan paraları biraz da yollara atsalar fena olmayacak” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

