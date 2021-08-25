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Yollar karınca gibi araba kaynıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yollardaki araç sayısının son iki yıl içinde inanılmaz bir şekilde artış gösterdiğini ifade ederek bu artış nedeniyle yola çıkmaktan korkar olduklarını söylediler.

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Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yolların günün her saatinde karınca gibi araba kaynadığını belirten vatandaşlarımız, “Eskiden hafta içi akşam saat 9 sonrasında yola çıktığımız zaman gideceğimiz yol üzerinde en fazla 15 araç görürdük. Şimdi ise dakika başına 10-15 araç görüyoruz” diye konuştular.
Bu kadar araç yoğunluğunu mevcut yolların kaldıramadığını savunan vatandaşlarımız, bir an önce yeni yollar yapılması veya toplu taşımacılığın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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