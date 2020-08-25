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Yollar karınca gibi araba kaynıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yollardaki araç sayısının son iki yıl içinde inanılmaz bir şekilde artış gösterdiğini ifade ederek bu artış nedeniyle yola çıkmaktan korkar olduklarını söylediler.

Yollar karınca gibi araba kaynıyor
 
 
Yolların günün her saatinde karınca gibi araba kaynadığını belirten vatandaşlarımız, “Eskiden hafta içi akşam saat 9 sonrasında yola çıktığımız zaman gideceğimiz yol üzerinde en fazla 15 araç görürdük. Şimdi ise dakika başına 10-15 araç görüyoruz” diye konuştular.
Bu kadar araç yoğunluğunu mevcut yolların kaldıramadığını savunan vatandaşlarımız, bir an önce yeni yollar yapılması veya toplu taşımacılığın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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