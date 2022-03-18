“Yollar bubi tuzağı gibi”

“Burası yol adeta bir bubi tuzağı gibi. Yolun içinde yan yana iki çukur oluştu. Birinden kaçmaya çalışırken diğerine düşersiniz. Yani kaçışı yok”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek artık yollardan araç kullanmaktan usanır olduklarını ifade ettiler.

Mağusalı vatandaşlarımız, bu yıl bol bereketli yağışlar sonucunda neredeyse yolların delik deşik olduğunu özellikle yamalı olan veya kazılan yolların fotoğraftaki gibi çukur çukur dolduğunu anlatarak fotoğraftaki yerin Larnaka yolu üzerinde olduğunu ifade ettiler.

“Burası yol adeta bir bubi tuzağı gibi. Yolun içinde yan yana iki çukur oluştu. Birinden kaçmaya çalışırken diğerine düşersiniz. Yani kaçışı yok” diyen vatandaşlarımız, bu çukurlar nedeniyle birçok sürücünün aracının ya lastiklerinin ya da ön düzeninin parçalandığını kaydettiler.

