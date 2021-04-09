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Yollar bakım bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yolların bir an önce yeniden asfaltlanması gerektiğini zira yollardaki bozulmaların birçok cana mal olacağını dile getirerek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.

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Yollar bakım bekliyor
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Özellikle araç sürücülerinin sıklıkla kullandıkları ana yolların çok yıprandığını, yer yer yollarda çukurların 20-30 santim derinliğe ulaştığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de bu çukurlara düşen salon araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybettiğini belirttiler.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok acil olarak tüm yollarda bakım yaparak çökmelerin olduğu yerleri düzeltmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, bunun yanında aydınlatma lambalarının da bulunduğu yerlerde bakım yapılması gerektiğini zira birçok yerde lambaların çalışmadığını ifade ettiler.
 
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