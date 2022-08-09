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Yolda ölümle dans bu olsa gerek

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"Herkes araç kullanırken tüm ihtimalleri düşünmelidir”

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Yolda ölümle dans bu olsa gerek
 
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün öğleye doğru İskele – Yonca Kavşağı arasındaki anayolda giderken Sütlüce köyü yakınlarında karşılaştığı fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.
Öğle saat 11.30 sıralarında Geçitkale tarafından gelerek Sütlüce kavşağına doğru ilerlediği sırada önünde ilerleyen beyaz aracın yan taraflarından uzanan plastik boruyu gördüğü zaman şok olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Bu araç sürücüsü ne yapmaya çalıştı pek anlayamadım. Ama o plastik boruyu arkadaki pencerelerden yola uzatarak adeta ölüme davetiye çıkardı. Zira sol taraftan dışarıya uzanan parça neredeyse yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıyordu” diye konuştu.
Bu araç sürücüsünün neden arkadan ön kapıya doğru bu plastik boruyu uzatmayı akıl etmediğini sorgulayan vatandaşımız, “Yollarımızda bu gibi ihmaller büyük acılara neden olabilir. Bu nedenle herkes araç kullanırken tüm ihtimalleri düşünmelidir” dedi.
 
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