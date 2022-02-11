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Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
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Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor

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Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde yurt dışına gidip birkaç gün sonra geri geldiklerini dile getirerek ülkeye Havalimanı’ndan girerken adeta perişan olduklarını dile getirerek bu konudaki şikayetlerini bizlerle paylaştılar.
Öğle saatlerinden sonra Havalimanı’na indiklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu sırada iki yolcu uçağının daha indiğini ve küçük bir kalabalık oluştuğunu kaydettiler. Ancak kalabalığın esas nedenin yolcu valizlerinin gecikmesi olduğunu belirten vatandaşlarımız, inen uçaklardan bagajların indirilerek yolculara verilmesi için küçük araçların sadece bir tanesinin çalıştığını ve bu nedenle yoğunluğun oluştuğunu kaydettiler.
En az iki araç çalışarak taşıma yapılması gerekirken, sadece bir araçla taşıma yapılmasını eleştiren vatandaşlarımız ayrıca yolcuların valizlerini taşıması için bagaj bekleme yerinde olması gereken küçük el araçlarının da olmadığını kaydettiler.
Havalimanı’nın işletmesini yapan şirkete eleştiri yapan vatandaşlarımız “Sadece yolculardan para almakla hizmet yapılmaz. Yolcular bu şekilde yolunmamalı. Her biletten alınan ekstra ücretlerin karşılığı yolculara verilmeli” diyerek sitem ettiler.
 
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