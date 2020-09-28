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Yol tabelalarından ne isteniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, sürekli olarak kullandıkları ülkemizdeki bazı anayollarımızdaki yol tabelalarının kendini bilmez kişilerce tahrip edildiğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yol tabelalarından ne isteniyor?
 
Fotoğrafta görülen yol tabelasının İskele – Yonca Kavşağı arasındaki anayol üzerinde Yeniceköy kavşağı yakınlarında olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi bu tabelanın birçok yerinde 10 santime varan delikler açıldı. Tabii bu delikler doğal yollarla açılmadığı bellidir” diye konuştular.
Bu deliklerin av tüfeği veyahut pompalı tüfeklerden çıkan saçmalar sonucu açıldığını iddia eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu tabelalardan ne isteniyor onu anlamış değiliz. Her 6 aya bir bu şekilde delik deşik edilen tabelaları gördükçe adeta çıldırıyoruz” dediler.
Bu tabelaların yenisinin yapılması için harcanan paranın yine halkın cebinden çıkan paralar olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bu tabelalar bizim ödediğimiz seyrüsefer vergileriyle yapılmakta. Ancak bu şekilde tahrip edilmeseler belki de bu tabelalara verilecek para yollarımıza asfalt yapılacaktır” diyerek sitem ettiler.
 
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