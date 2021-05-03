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Yol kenarları yangınlara davetiye çıkarıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının oldukça yükseldiği bugünlerde yangın riskinin de arttığını dile getirerek, özellikle yol kenarlarında büyüyen otların büyük tehlike olduğunu ifade ettiler.

Yol kenarları yangınlara davetiye çıkarıyor
 
Bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaşan duyarlı vatandaşlarımız yol kenarlarının orman gibi olduğunu, büyük bir yangın için bir izmaritin yetip de artacağını söyleyerek “Temizlik hem uğraş ister hem para.....Mangalı yasaklama parayla değildir emek de istemez...” dediler.
Özellikle ormanlık alanlar içindeki yol kenarlarındaki otların mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız, ayrıca ana yol kenarlarında da büyüyen otların temizlenmemesi halinde yangın olasılığının büyüyeceğini dile getirdiler.
 
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