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Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz ülkemizde ağır yük vasıta kullanan sürücülerin yol güvenliğini bozacak şekilde yük taşıdıklarını ifade ederek bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini aktardılar.

Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
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Fotoğrafta görüldüğü gibi taş veyahut moloz yüklü kamyonun arka kapağının olmadan yükünü taşıdığını belirten vatandaşlarımız “Bu kamyon sürücüsü bir çukura düşse üzerindeki molozlar yola savrulacak ve yolda giden diğer araçların sürüşünü engelleyecek, hatta kazaya bile sebebiyet verecek belki de” diyerek bu gibi tehlikeli sürüş yapanların dikkatli olması gerektiğini kaydettiler.
Yollarımızda bu gibi tehlikeli sürüş yapan ağır araç sürücülerinin mutlaka polis tarafından uyarılması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, sürücülerinde daha duyarlı olmasını istediler.
 
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