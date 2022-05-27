“Yol güvenliği için gereken önlemler alınmalı”

Yol güvenliğini tehlikeye atan kamyonlar vatandaşı tedirgin ediyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde trafiğin Allah’a emanet olduğunun geçtiğimiz günlerde Haspolat yolu yakınlarında karşılaştıkları bu görüntüyle göz önüne serildiğini ifade ederek, sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız fotoğrafta görüldüğü gibi açık dorseli kamyonun üzerinde taşınan büzlerin hiçbir tedbir alınmadan taşındığına dikkat çekerek, “Bu kamyonun ani bir fren sonucunda taşıdığı büzlerin yola savrulabileceği hiç mi düşünülmedi” diye konuştular.

Bu kamyonun yol güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen vatandaşlarımız, bu gibi ağır yük taşıyan kamyon sürücülerinin yola çıkmadan önce mutlaka gereken önlemleri almaları gerektiğini sözlerine eklediler.

