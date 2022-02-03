Yol güvenliği için daha duyarlı olmak gerek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız dün aracıyla gittiği Karpaz bölgesinde önüne çıkan fotoğraftaki araçla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Sürücü vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi yolda sanki de bir ağacın kendi başına gittiğini ancak iyice yaklaştıkları zaman ağaç dalları taşıyan kamyonet tarzı araç olduğunu anladığını belirtti.

Bu kamyonetin üzerinde bulunan dalların fotoğrafta da görüldüğü gibi kasasının dışına taşarak neredeyse diğer şeride geçtiğini söyleyen vatandaşımız “Karşıdan gelen veyahut yanından onu dolaşmak isteyen bir araç yakın geçecek olsa dallara çarpacak ve bir kazaya sebep olacak” diyerek endişesini paylaştı.

Bu aracı kullanan kişinin kamyonetinden taşan ağaç dalları ile uzun bir yolculuk yapmamış olmasını umduğunu belirten vatandaşımız “Araç kullanırken, trafikte sadece kendimizi değil diğer araç sürücülerini ve yol güvenliğini de düşünmeliyiz” dedi.

“Bu araç sürücüsü yolda sanki de kendinden başka araç yokmuş gibi ilerleyerek yol güvenliğini tehlikeye atmamalıdır” diyen vatandaşımız herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet etti.

