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Yol güvenliği giderek kayboluyor

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Ülkemizde yol güvenliği her geçen gün biraz daha kötüye gitdiyor

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Yol güvenliği giderek kayboluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde yol güvenliğinin her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini söyleyerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla yollardaki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiler.
Sürücü vatandaşlarımız, gönderdikleri fotoğrafları geçtiğimiz gün Girne-Değirmenlik anayolunda çektiklerini ifade ederek, bu yolun güvenliğinin her geçen gün biraz daha kötüleştiğini vurguladılar.
Yolda oluşan bu yarığın sürücüler için çok büyük bir tehlike olduğunu belirten duyarlı sürücülerimiz, zira hızlı bir sürçünün bu yarığa düşmesi sonrasında savrularak direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin anlık olduğunu söylediler.
Önümüzün kış olduğunu ve bu bölgenin genelde yağış alan bir bölge olduğunu ifade eden sürücülerimiz “Bu yolda tamirat yapılmazsa yağan yağmurlar sonucunda bu yol daha da bozulacak ve büyük kazalara neden olacaktır. Umarız bu korktuğumuz yaşanmaz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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