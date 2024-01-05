Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sürekli olarak kullandıkları bu yolun adeta tarla yoluna dönüştüğünü dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun eski Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Güvercinlik Kavşağı’na giden yolun başlangıcı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Yıllardır bu yolun yapılması için taleplerimizi her makama ilettik. Bu yolun çok berbat olduğunu sağır sultan bile öğrendi. Yol demeye bin şahit ister. Ancak yetkililerden bir ses çıkmadı. Ancak son aldığımız haberlere göre, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser’in girişimleriyle bu yolun yeniden asfaltlanması için ihaleye çıkılacakmış” dediler.

Bu söylemleri geçmiş yıllarda da hep duyduklarını belirten sürücü vatandaşlarımız, 21. Yüzyılda böyle kötü yollarda araç kullanmanın akıl işi olmadığını söylediler.

Ara yol olmasına karşın Sanayi bölgesinden çıkan birçok sürücünün kullandığı bu yolun bir an önce asfaltlanması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız “Araçlarımız adeta hurdaya döndü. Giden sade bizim paramız değil milli servetimizdir” diyerek sözlerini tamamladılar.



