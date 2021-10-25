Yoğurt severler, yoğurt bulamıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde her mevsim yenilen besinlerden süt ürünü olan yoğurt bulmanın zorlaştığı bildirilmekte.



Aldığımız bilgilere göre, bazı marketlerde az da olsa bulunan koyun yoğurtlarını her markette bulmanın mümkün olmadığı bu nedenle bugünlerde yoğurt sever vatandaşların sıkıntı yaşadıkları bildiriliyor.

Özellikle koyunların yeni doğum yapmaları nedeniyle bugünlerde küçükbaş hayvancıların neredeyse hiç koyun sütü satmadıkları ve bu nedenle marketlerde yoğurt bulmanın zorlaştığı kaydediliyor.

Bu arada bazı marketlerde satılan yoğurtların ise adeta süt tozu kokusu tüttüğü ve bu nedenle yoğurt sever vatandaşların bu yoğurtları almayı tercih etmedikleri bildirilmekte.

