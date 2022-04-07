banner762
banner815
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
23 0
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
7 0
 
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
24 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
54 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
46 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
37 0
banner797
banner794

Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor

banner476

Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sakinleri, Geçitkale ile Yıldırım köyü arasında bulunan ve geçmişte bu iki köyü bir birine bağlayan tali yolun yıllardır tamirat beklediğini dile getirerek sitemlerini bizlerle dile getirdiler.
Neredeyse 15 yıldır her hükümete gelen parti ve bakanların köylerini ziyarette ilk söyledikleri şeyin köy yollarının tamir edilip yeniden hizmete konulacağı yönünde olduğunu belirten Yıldırım köylüleri, ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi yolun artık kullanılmaz hale geldiğini ifade ettiler.
Yolun en azından stabilize edilmesini isteyen köylüler, “Bu yolu kullanan çiftçiler olsun hayvancılar olsun, tarlalarına gitmek için perişan oluyorlar. Her 10 metrede bir çukur oluştu. Ayrıca yol üzerinde bulunan menfez köprüler de yıkılmış durumda ve bu yolu kullanan birilerinin her an için kaza yapması tehlikesi yaşanıyor” diyerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini göreve davet ettiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.