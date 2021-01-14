Yıldırımlı üreticilerin yol isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sakini üreticiler, köyden bahçelerine giden yolların adeta tarlaya döndüğünü dile getirerek büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek isyan ettiler.



Yıldırımlı üretici vatandaşlarımız, hem köyden Boğaziçi-Kuzucuk bölgesine giden yolun hem de köyden Geçitkale’ye giden yolun kullanılmaz hale geldiğini vurgulayarak “Fotoğrafta da görüldüğü gibi köstebek yuvasına dönen yollarda araçlarımızda ne tekerlek kalıyor, ne de ön düzen” dediler.

Yıllardır gerek bağlı oldukları Yeni Boğaziçi Belediyesi’ne gerekse Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yolların yapılması en azından stabilize dökülmesi için defalarca başvurduklarını belirten Yıldırımlı üreticiler, “Kazandığımız üç kuruş parayı da bu kötü yollarda araçlarımızın haşat olması nedeniyle makinist ve lastikçilere veriyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi üretimden koparmak için mi çalışıyorlar anlayamadık” diyerek sözlerini tamamladılar