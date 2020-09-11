Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü

Ayaklı Gazete’ye ulaşana Mağusa bölgesinin tarımla uğraşan köylerinden biri olan Yıldırım köyü sakini vatandaşlarımız, köylerinin hem doğusunda hem de batısında bulunan iki yolun fotoğraflarını bizlerle paylaşarak isyanlarını bizlerle paylaştılar.







Yıldırım köyü sakini vatandaşlarımız, köyün genelde hem sulu hem de kuru tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir nüfusa sahip olduğunu ifade ederek “Bizim ova yolu olarak tanımladığımız köyümüzden doğudaki kuzucuk köyüne giden, diğer tarafta ise batıdaki köyümüzden Geçitkale’ye giden yollar adeta köstebek yuvasına döndü. 45 yıl önce köyümüze Güney’den gelerek yerleştiğimizde asfaltlanmış olan bu yollar şimdilerde kullanılamaz hale geldi” dediler.

Defalarca gelen giden tüm bakan ve belediye başkanlarının bu yolların tekrardan asfaltlanacağı veyahut stabilize yapılacağı yönünde kendilerine söz verildiğini aktaran vatandaşlarımız “Özellikle en çok kullanılan Kuzucuk köyüne giden yolu bir defa olsun düzeltselerdi isyan etmeye hakkımız olmazdı. Ancak ne Belediye başkanları ne de Bakanlar verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler” diyerek isyan ettiler.

45 yılda bu yolların her yıl 100 metresinin asfaltlanmış olsaydı şimdiye asfalt işinin kalmayacağını belirten Yıldırım köylüleri, artık hiçbir siyasiye güvenmediklerini dile getirerek köstebek yuvası yollarının düzeleceği yönünde umutları kalmadığını sözlerine eklediler.



