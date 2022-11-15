Hava sıcaklıklarının yeterince düşmemesinden dolayı yılanların halen toprak altına inmedi o yüzden doğaseverler ve avcılar dikkat etmeli





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız ülkemizde sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının gündüzleri 23 santigrat derecelerde olmasından dolayı birçok canlının halen kış uykusuna geçmediğini belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla uyarılarını paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar nedeniyle doğada çıkmaya başlayan mantarlardan nasiplerini almak için Tepebaşı bölgesinde gezintiye çıktıklarını aktaran vatandaşlarımız ancak fotoğrafta görülen gufi (Kıbrıs engereği) nedeniyle oldukça korkulu dakikalar yaşadıklarını belirttiler.

Hava sıcaklıklarının yeterince düşmemesinden dolayı yılanların halen toprak altına inmediklerine dikkat çeken vatandaşlarımız “Eğer mantar toplamaya gidilecekse aman yılanlara dikkat edininiz. Zira bu yılanlar halen uykuya yatmadılar ve onları incitmeniz halinde sizi ısırarak zehirleyebilirler” diyerek uyarılarda bulundular.

