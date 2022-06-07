Yılanlara dikkat





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte birçok yabani hayvanın özellikle sulak alanlarda veya serin yerlerde yaşamaya başladığını belirterek vatandaşların doğada en tehlikeli hayvanlardan olan yılanlar konusunda uyarıda bulundular.

Özellikle Gufi (Kıbrıs engereği) yılanlarının sıcak havalarda ya kayalık bölgede veyahut sulak arazilerde bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız geçtiğimiz gün doğada salyangoz toplayan bir arkadaşlarının Gufi yılanı tarafından parmağından sokulduğunu belirttiler.

Gufi yılanlarının zehirli olduğunu ve bu nedenle hemen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu arkadaşlarının parmağından sokulması sonrasında hemen hastaneye giderek ona müdahale edildiğini ancak parmağının morardığını kaydettiler.

Doğada yaz aylarında zehirli yılan ve böceklerin olduğunu unutmadan hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız herkesi dikkatli olmaya davet ettiler.



