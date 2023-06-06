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Yerli ürünü desteklemekte bir yere kadar

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Yerli ürünü desteklemekte bir yere kadar
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri iki meyve suyu markasına ait fiyatlarla ilgili fotoğraflarla sitemlerini dile getirerek, yerli ürünü desteklemek istediklerini ancak göz göre göre kazık yemek istemediklerini dile getirdiler.
Vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir tarafta Koop 1lt Meyve suyu 50 TL’ye satılıyor. Diğer tarafta ise Türkiye’den ithal edilen Pınar meyve suyu 30 TL’ye satılıyor. Arada neredeyse iki kat fiyat farkı bulunuyor. Yeri ürün daha ucuz olması gerekirken iki kat daha pahalı” diyerek isyan ettiler.
İthal ürünlerden vergi alınmasına karşın yerli üründen neredeyse yarı fiyatına daha ucuz olmasına anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Yerli ürünü destekleyelim de bir yere kadar. İnsan göz göre göre kazıklanabilir mi?” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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