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Yeraltı sularının artması için göletlerde temizlik şart

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“Göletlerde temizlik yapılması şart. Aksi takdirde yer altı suları kaybolacak”

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Yeraltı sularının artması için göletlerde temizlik şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin yarı kurak iklime sahip bir ada ülkesi olduğunu ve bu nedenle yağmur sularının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Yağmur sularının biriktiği bölgeler olan göletlerin birkaç yılda bir temizlenerek ve içlerindeki killi toprağın alınarak daha fazla su tutmasının sağlanması gerektiğini ifade eden doğa dostu vatandaşlarımız, ancak yıllardır göletlerin büyük çoğunluğunun debilerinin temizlenmediğini kaydettiler.
Tarım Bakanlığı’nın başlattığı göletlerdeki temizlik çalışmalarının çok güzel bir gelişme olduğunu ancak bunun sadece kuzey sahil şeridindeki göletlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, tüm bölgelerde belediyelerle işbirliği yapılarak temizlik yapılması gerektiğinin altını çizdiler.
Debilerinde biriken killi toprağın suyun yerin altına akmasına izin vermemesi nedeniyle suyun buharlaşarak kaybolduğunu belirten vatandaşlarımız, “Göletlerde temizlik yapılması şart. Aksi takdirde yer altı suları kaybolacak” diyerek sitem ettiler.
 
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