Yenicami Mahallesi sakinlerini salgın hastalık endişesi sardı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Surlariçi bölgesindeki Yenicami Mahallesi’nden vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen çöplerin hep böyle yığıldığını iddia eden mahalle sakinleri “Bu fotoğrafta gördüğünüz şekli iyi halidir çöp yığının zira zaman zaman bir tepe olur ve ancak öyle kaldırılır” diyerek bu duruma tepkilerini paylaştılar.

Çöp ve molozlardan dolayı bölgede salgın hastalık olabileceği endişesi içinde olduklarını ifade eden bölge sakinleri “Bir ara muhtarla konuştuk, konuşsun belediye başkanı ile de bölgeye çöp konteynerleri yerleştirilsin. Muhtar da bize ‘ben kendi cebimden aldım 4 tane konteyner koyacam’ dedi. Fakat kaç ay geçti üstünden ne muhtar koydu, ne belediye getirdi yeni çöp konteynerlerini” diyerek sitem ettiler.

Bölgede sadece bir tane çöp konteyneri var olduğunu onun da kırık olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “İnşallah LTB’den yetkililer sesimizi duyarlar ve bölgeye yeni çöp konteynerleri koyarlar. Yoksa bölgede salgın hastalık yaşanması an meselesi” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

