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Yeni yıl öncesi en çok kasapların yüzü güldü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dünyada ve ülkemizde bu gece kutlanacak olan yeni yıl öncesi yüzleri gülenlerin başında esnaf olarak kasapların geldiği bildirildi.

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Yeni yıl öncesi en çok kasapların yüzü güldü

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde eğlence merkezlerinde ve otel casinolarında eğlencelerin yasaklanması nedeniyle genelde yeni yılı evi dışında karşılayan vatandaşların bu yıl evlerinde veya yakın akrabalarında kutlayacak olması nedeniyle kasapların harıl harıl satış yaptıkları aldığımız bilgiler arasında.
Özellikle Lefkoşa, Mağusa ve Girne gibi büyük şehirlerimizde yaşayan vatandaşların evlerinde karşılayacak olması nedeniyle et alışverişi için kasaplara yönelmesi nedeniyle dünden itibaren kasapların önünde kuyruklar oluştuğu bildirildi.
Gerek evlerinde fırın kebabı gerekse mangalda kebap çeşitleri yapmak isteyen vatandaşların kasaplardan alışveriş yapmak için neredeyse 1 saatten fazla bekledikleri belirtilirken, bu durumun kasapların yüzünü güldürdüğü ifade edildi.
 
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