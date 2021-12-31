Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun

Bugün her yılbaşı yaptığımız gibi gönlümüzden kopan hediyeleri gerek siyasilere gerekse toplumca bilinen kişilere ve arkadaşlarımıza gönderiyoruz… Hayırlı olsun…







Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha tamamladık.

Özellikle toplumun beklentilerinin doruğa çıktığı ancak devlet kanadından istenilen adımların atılmadığı bir yılı daha geride bırakırken, herkese 2022 yılının gönüllerince geçmesini diliyoruz. 2022 yılının başta sağlık, huzur, şans ve barış getirmesi dileğiyle nice yıllara.



Bugün her yılbaşı yaptığımız gibi gönlümüzden kopan hediyeleri gerek siyasilere gerekse toplumca bilinen kişilere ve arkadaşlarımıza gönderiyoruz… Hayırlı olsun…



Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinizin başladığınız günden beridir sürekli olarak Türkiye’ye gidip geldiğiniz için size özel bir jet uçağı hediye ediyoruz.



Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin tek başına iktidar hedefinize ulaşmanız için size sağ partilerden binlerce seçmen yolluyoruz.



Sn. Ali Pilli, Covid-19 pandemisinin ülkemizde ve dünyada sona ermesi dileğiyle, size de yeni bir pandemi hastanesi ve doktorlar hediye ediyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl yaptığı yaklaşık 1 milyar TL’lik borçlanmayı ödemeniz için altın madeni veriyoruz. Belki onu satarsanız borçlar kapanır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak en çok sıkıntı yaşanılan konu olan okullardaki bulaşın sona ermesi için size bol bol test kiti yolluyoruz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, özellikle hayvancıların belini büken arpa fiyatlarının düşmesi için bereketli bir yıl sonunda ambarların arpalarla dolması dileğini iletiyoruz.



Sn. Sunat Atun, Ekonomi Bakanlığı olarak şu günlerde en büyük sorun olarak görünen Kıb-Tek’in idame ettirilmesi için size iki yeni santral hediye ediyoruz.



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’ndaki ikinci döneminizde hayaliniz olan milyonlarca turist için bol charter seferler.



Sn. Koral Çağman, işyerlerini ve inşaatları daha fazla denetleyebilmeniz için size Çalışma Dairesi personeli hediye ediyoruz.



Sn. Ersan Saner, siyaset hayatınızı noktalamanız sonrasında yaşınızı da göz önüne alacak olursak size kavanozlarla bal ve pekmez yolluyoruz.



Sn. Ünal Üstel, ayağınızdaki sağlık probleminin hafiflemesi için size yakışır bir altın baston hediye ediyoruz.



Sn. Önder Sennaroğlu, artık siyasi yaşamınızın da bitmesi nedeniyle herhalde vaktinizi oğlunuzun açtığı markette geçireceksiniz. Kazanacağınızı paralar için size bir çelik kasa.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığını geçtiğimiz yıl en çok meşgul eden konu olan İmar Planlarını tüm ülkede uygulayabilmeniz için sabırlı olmanız amacıyla sabır taşları hediye ediyoruz.



Sn. Tufan Erhürman, partinizin ve sizin en büyük beklentisi olan Kıbrıs’ta barışı sağlayabilecek bir anlaşmaya varmak için çalışma enerjisi sunuyoruz.



Sn. Cemal Özyiğit, partinizin 2022 yılında yapılacak olan seçimler sonrasında hükümette yer alabilmeniz için bol seçmen ve milletvekili hediye ediyoruz.



Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz yer aldığınız hükümet döneminde yapamadığınız piyasayı ucuzlatmayı başarabilmeniz için size tonlarca kiraz yolluyoruz.



Sn. Zeki Çeler, yeni yılda yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinden dolayı harcayacağınız bol enerji nedeniyle, kasalarca multivitamin ve boğaz pestili hediye ediyoruz.



Sn. Mehmet Harmancı, kanalizasyon sorununu çözmeniz sonrasında Lefkoşa’nın en önemli sorunu olan trafiği çözmeniz için size son model bir tramvay ve yeni otobüsler hediyemiz olsun.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin en büyük gelir kaynağı olan Havalimanı’nın yeniden canlanması için bol bol yolcu yolluyoruz.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İmara açılan İskele bölgesinin doğal yapısını bozmaması için yeşilci yatırımcılar hediye diyoruz.



Sn. Ahmet Benli, Gönyeli’nin kent olma yolunda ilerlemesi için alt yapısının tamamlanmasına yardımcı olacak projeler hediye ediyoruz.



Sn. Mahmut Özçınar, bölgeniz Güzelyurt’un eskisi gibi yeşil ağaçlarla kapanması için size binlerce portakal ve mandalin fidesi hediye ediyoruz.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesine yaptığınız hizmetlerin devamını getirmeniz için size bu yıl bir tiyatro salonu hediye ediyoruz.



Sn. Nidai Güngördü, yeni yılda bölgenizde her geçen gün artan gökdelen tarzı inşaatları makamınızdan görebilmeniz için bir kameralı bir drone hediye ediyoruz.



Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ın açılması sonrasında Kapalı Maraş’ta kullanılabilecek küçük minibüsler hediye ediyoruz.



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün kurumsallaşma yolunda ilerlemesi için yeni bir lokal yolluyoruz.



Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk futbolunu dışa açabilecek bağlantıları sağlayabilmeniz için iyi bir ekip hediye ediyoruz.



Sn. Aytaç Karavezirler, Futbol Kulüpler Birliği olarak kulüplerin mali sorunlarını çözebilmeniz için sponsorlar hediye ediyoruz.



Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak alt yapınızın tamamlanması için size bol bol kaldırım taşları yolluyoruz. Akdoğan ve bölgesinde kaldırımsız yol kalmasın.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, yeni yılda Jimnastik Federasyonu bünyesindeki kulüplerin çalışabileceği olimpik salonlar yapabilmeniz için 10 milyon TL gönderiyoruz.



Sn. Hamit Sakallı, hayatınızı birleştireceğiniz sporcu bir yenge bulabilmeniz için bol kas yapanız dileğiyle size bir spor salonu hediye ediyoruz.



Sn. Necati Külahlılar, emeklilik günlerinizde bolca fotoğraf çekeceğinizi düşünerek size son model bir Nikon fotoğraf makinesi ve tripod yolluyoruz.



Sn. Ahmet İkidereli, size bol bol sevgi ve aşk şiirleri okumanız için kitaplar gönderiyoruz. İnşallah yeni yıl aradığınız mutluluğa ulaşırsınız.



Sn. Ümit Şeyhun, yeni yılda size uçan bir araç hediye ediyoruz. Bu trafikte kazalardan uzak sağlıklı sürüşler yapmanız için.

