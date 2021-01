Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha tamamladık.

Özellikle toplumun beklentilerinin doruğa çıktığı ancak devlet kanadından istenilen adımların atılmadığı bir yılı daha geride bırakırken, herkese 2021 yılının gönüllerince geçmesini diliyoruz. 2021 yılının başta sağlık, huzur, şans ve barış getirmesi dileğiyle nice yıllara.



Bugün her yılbaşı yaptığımız gibi gönlümüzden kopan hediyeleri gerek siyasilere gerekse toplumca bilinen kişilere ve arkadaşlarımıza gönderiyoruz… Hayırlı olsun…





Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinizin başından beridir her gün kabuller ve açılışlarla yoğun şekilde devam etmeniz nedeniyle yeni yılda da bu enerjinizin devam etmesi için bol bol C vitamini içeren meyve sepeti hediye ediyoruz.



Sn. Mustafa Akıncı, siyaset hayatınızı noktaladığınıza göre, artık yurt dışındaki torunlarınızla vakit geçirebilmeniz için size ve Meral hanıma uçak bileti hediye ediyoruz.



Sn. Ersan Saner, yeni hükümetin başı olarak başta sağlık alanı olmak üzere ekonomide de refaha ulaşmanız için size bir sihirli değnek.



Sn. Ali Pilli, Covid-19 pandemisinin ülkemizde ve dünyada sona erdirecek olan aşıların ülkemizde de yapılmaya başlanması için 1 Milyon adet aşı hediye ediyoruz…



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın kasasını doldurmanız için size külçe külçe altın hediye ediyoruz. Bizce bu yıl çok daha fazla paraya ihtiyaç olacak.



Sn. Olgun Amcaoğlu, pandemi döneminde eğitimin zor olduğu anlaşılması nedeniyle size bir adet tesbih hediye ediyoruz. Çünkü sabıra en çok ihtiyacı olacak kişilerden biri de sizsiniz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı’ndaki görevinizin ilk günlerinden kucağınızda bulduğunuz arpa sorunun bitmesi için TÜK ambarlarına koymanız için 100 bin ton arpa.



Sn. Erhan Arıklı, Ekonomi Bakanlığı olarak ilk hedefiniz olan piyasayı ucuzlatmanız için piyasada denetim yapacak 100 memur hediye ediyoruz.





Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’ndaki ikinci döneminizde hayaliniz olan milyonlarca turist için bol charter seferler.





Sn. Koral Çağman, işyerlerini ve inşaatları daha fazla denetleyebilmeniz için size Çalışma Dairesi personeli hediye ediyoruz.



Sn. Ünal Üstel, ülkemizdeki yolların artık düzelmesine yarayacak Karayolları tarafından kullanılması için asfalt döküm makineleri ve şantiyeler veriyoruz.



Sn. Teberrüken Uluçay, önümüzdeki dönem için Meclis Başkanlığı için yapılacak olan seçimde size şans getirmesi için yonca sepeti hediye ediyoruz.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığını geçtiğimiz yıl en çok meşgul eden konu olan İmar Planlarını tüm ülkede uygulayabilmeniz için sabırlı olmanız amacıyla sabır taşları hediye ediyoruz.



Sn. Serdar Denktaş, artık parti başkanlığını da bıraktığınıza göre siyasetten uzaklaşmanızı sağlayacak yeni bir müzik aleti hediye ediyoruz.



Sn. Tufan Erhürman, partinizin ve sizin en büyük beklentisi olan Kıbrıs’ta barışı sağlayabilecek bir anlaşmaya varmak için çalışma enerjisi sunuyoruz.



Sn. Zeki Çeler, yeni yılda siyaset sahnesinde yeniden hareketlenebilmeniz için, size bir kavanoz bal hediye ediyoruz.



Sn. Cemal Özyiğit, partinizin 2021 yılında yapılacak olan seçimlere daha güçlü girebilmesi için daha fazla üye.



Sn. Mehmet Harmancı, kanalizasyon sorununu çözmeniz sonrasında Lefkoşa’nın en önemli sorunu olan trafiği çözmeniz için size son model bir tramvay ve yeni otobüsler hediyemiz olsun.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin en büyük gelir kaynağı olan Ercan Havalimanı’nın yeniden canlanması için bol bol yolcu hediye ediyoruz.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinin doğal yapısını bozmadan büyütebilecek yeni yatırımlar yapılması için yeşilci işadamları gönderiyoruz.





Sn. Ahmet Benli, Gönyeli’nin kent olma yolunda ilerlemesi için alt yapısının tamamlanmasına yardımcı olacak projeler hediye ediyoruz.





Sn. Mahmut Özçınar, bölgeniz Güzelyurt’un eskisi gibi yeşil ağaçlarla kapanması için size binlerce portakal ve mandalin fidesi hediye ediyoruz.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesine yaptığınız hizmetlerin devamını getirmeniz için size bu yıl bir Tiyatro salonu hediye ediyoruz.



Sn. Nidai Güngördü, yeni yılda bölgenizde her geçen gün artan gökdelen tarzı inşaatları makamınızdan görebilmeniz için bir kameralı bir drone.



Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ın açılması sonrasında bölgenizde artan trafiğin rahatlaması için size tramvay hediye ediyoruz.



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün kurumsallaşma yolunda ilerlemesi için yeni bir lokal hediye ediyoruz.



Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk futbolunu yeniden başlayabilmesi için Federasyona 10 milyon TL’lik bir bütçe.



Sn. Erçin Selasiye, yeni yılda size İstanbul’a bol bol seyahat etmeniz için bedava uçak bileti.



Sn. Ali Fahrioğlu, yeni yılda kızınıza bir arkadaş yapmanız için size ve eşinize bol enerji ve sabır hediye ediyoruz.



Sn. Fatoş Kızılyürek, yeni yılda kararsızlıklarınızın son bulabilmesi için size çok güzel bir şans taşı hediye ediyoruz.



Sn. Soydan Sakallı, kızlarınızı sürekli taşıyabileceğiniz uçan otomobil ve size de sabır taşı veriyoruz.



Sn. Necati Külahlılar, oğlunuz Toykan’la daha güzel fotoğraflar çekebilmeniz için bol güneşli havalar ve bir de son model bir fotoğraf makinesi gönderiyoruz.



Sn. Ahmet İkidereli, aradığınız mutluluğa ulaşabilmeniz için size Afrodit iksiri gönderiyoruz.



Sn. Ümit Şeyhun, sizin için yeni yılda en güzel hediyeleri ayırdık. Öncelikle bir kırmızı iç çamaşırı ve en önemlisi dağıtım işinde kullanacağınız büyük bir motosiklet.