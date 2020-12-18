Yeni yıl hazırlıkları sönük

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaklaşık 15 gün sonra yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde yeni yıla yeni kıyafetler yeni ayakkabılar ve hayatlarında yeniliklerle girmek isteyen vatandaşlarımız alışveriş için çıktıkları çarşı ve mağazalarda karşılaştıkları fiyatlar nedeniyle pek alışveriş yapamadan evlerine dönüyorlar.

Bu arada geçmiş yıllarda başta belediyeler olmak üzere birçok mağaza ve diğer büyük işyerlerinin yaptığı yeni yıl süslemelerinin bu yıl yapılmadığı için vatandaşların da evlerinde pek süsleme yapmadığı bize gelen bilgiler arasında yer almakta.

Gerek ülkemizde gerekse Türkiye’de yaşanan acı olaylar nedeniyle hiç kimsenin şu anda yeni yıl hazırlıkları yapma modunda olmadığı gelen bilgiler arasında.



