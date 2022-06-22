“Yeni moda logar kapaklarını çalmak mı?”

“Boğaztepe’de kaldırımlardaki telefon logar kapakları çalındığından dolayı ,gece yürüyüş yapanlar dikkatli olsun ...”



Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesi köylerinden Boğaztepe sakini bir vatandaşımız, hırsızlıkların her geçen gün boyut değiştirerek arttığını söyleyerek yaşadıkları bölgede logar kapaklarının çalındığını ve bu nedenle büyük tehlikenin bulunduğunu ifade etti.

“Boğaztepe’de kaldırımlardaki telefon logar kapakları çalındığından dolayı ,gece yürüyüş yapanlar dikkatli olsun ...” diyerek bölge sakinlerini uyaran duyarlı vatandaşımız konunun bir aydır gerekli yerlere bildirildiği halde halen bir gelişme olmadığını belirtti.

Vatandaşımız, arkadaşlarından edindiği bilgiye göre her yerde ayni durum yaşandığını öğrendiğini söyleyerek “şebeke herhalde bunlar. Logar kapağı kalmadı adada. Toplar toplar hurdaya götürürler.. Hurdacılardan araştırsalar bulurlar” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Açık olan bu logar kapaklarının geceleyin yürüyüş yapan insanlar için büyük tehlike arz ettiğini yineleyen Boğaztepe sakini vatandaşımız, “İnşallah birileri bu logar çukuruna düşüp başına bir şey gelmeden buraları kapatırlar” diye konuştu.

