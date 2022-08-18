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“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”

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“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin başı kesik tavuk misali sağdan sola savrulduğunu iddia ederek birilerinin yeni havayolu kurma rüyası gördüğünü ancak gerçeğin ülkede gelinen son nokta olduğunu ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Ülkede özellikle trafik alt yapısının her geçen gün bozulduğunu belirten vatandaşlarımız “Yollar köstebek yuvasına döndü, kavşaklarda ışıklandırma yok, anayollarda var olan aydınlatmalar çalışmıyor, yollardaki yön ve yol tarifi yapan tabelalar deforme olmuş durumda” diyerek isyan ettiler.
Bu durumdaki yolların şu anda üçüncü dünya ülkelerinde bile olmadığını belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu tabela 1 yıldır ayni şekilde duruyor. Yeni Hava yolu mu? Daha tabelaları bile yenileyemedik” diye konuştular.
Artık toplum olarak bir silkinip kendimize gelme zamanının çoktan geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, halkın uykudan uyanması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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